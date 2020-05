Twee identieke baden voor Veghel en Sint-Oedenrode. ‘Maar waarom krijgt Veghel wel een sauna?’

VEGHEL - De nieuwe zwembaden in Veghel en Sint-Oedenrode worden identiek. Toch is er een verschil. Hoe is het te verantwoorden dat Veghel wel sauna's en een whirlpool krijgt en Rooi niet, wil de politiek weten.

Volledig scherm Zwembad Laco De Beemd in Veghel. © Franka Willems De gemeenteraad van Meierijstad beslist 25 juni over het krediet van de bouw van twee nieuwe zwembaden in de gemeente. Totale investering: 21,5 miljoen euro. De aanbesteding is in een keer gedaan. Zwembadbouwer Wind uit Drachten gaat, om de kosten te drukken, twee identieke baden bouwen. Met sedumdaken, zonnepanelen, luchtbehandeling, circulair gebruik van materialen. Ze krijgen een drenkelingendetectiesysteem, een hellingbaan voor mindervaliden, een zesbaans wedstrijdbad en een kleine 'wachtruimte‘ voor bijvoorbeeld ouders tijdens zwemlessen. De baden zijn echt een kopie van elkaar. Op de saunacabines en whirlpool in Veghel na dan. En de ruim acht ton die in Veghel wordt uitgetrokken voor een tweelaags parkeerdek. Waarom dan toch verschil maken, vroeg de politiek tijdens een beeldvormende avond voor de politiek in Meierijstad maandagavond.

Wel de aansluitingen

De saunacabines en het bubbelbad in de nieuwe Beemd in Veghel kosten in 175.000 euro. De nieuwe Neul in Sint-Oedenrode krijgt in de kelder alleen de aansluitingen (15.000 euro), met het oog op de toekomst. Volgens sportwethouder Coby van der Pas is het logisch dat Veghel nu al wel deze extra's krijgt. ,,Een nieuw zwembad mag in geen geval een achteruitgang betekenen. Veghel heeft deze voorzieningen nu al en de gebruikers hechten hieraan. We willen niet minderen. Rooi zou het ook kunnen krijgen, als de gemeenteraad dit wil, maar daar hangt dan wel een extra kostenplaatje van nog eens 160.000 euro aan.”

Parkeren

De SP vraagt af of het geld voor een parkeerdek wel bij de investering in een zwembad hoort. ,,Er is een grote ontwikkeling gaande met de verplaatsing van de Aldi van ene zijde naar andere van Vlas en Graan, de locatie van het zwembad en de herinrichting van het gebied waar eerst de Blauwe Kei stond en het Stadhuisplein", verklaart Van der Pas, ,,We willen vergroenen en met voorzieningen als een zwembad en supermarkt toch reuring houden in het centrum. Maar dit is ook een druk parkeergebied. Mijn collega's Harrie van Rooijen en Jan Goijaarts zijn hier druk doende mee.”

