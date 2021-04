Twee inwoners van Venhorst en twee van Boekel koninklijk onderscheiden

Veghelse bestuurder (28) rijdt bijna 100 kilometer per uur te hard in Uden, rijbewijs kwijt

24 april UDEN - Een 28-jarige bestuurder uit Veghel reed zaterdagavond bijna 100 kilometer per uur te hard over de Loopkantstraat in Uden. In de afgelopen twee jaar werd de man al eerder aangehouden voor te hard rijden.