Twee jaar geleden nog metamorfose, maar nu gaan zaal en sportcafé De Stapperij plat voor winkels en woningen

VEGHEL - De Stapperij in winkelcentrum De Bunders in Veghel gaat plaatsmaken voor winkels en woningen. Bouwbedrijf DLE is hierover namens de eigenaar in gesprek met omwonenden en de sportclubs. Die laatste kunnen mogelijk een plekje krijgen in wijkgebouw De Spil.