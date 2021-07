Twee jongens aangehouden na schieten met luchtbuks op school in Uden, slachtoffer gewond aan been

Dertien levensloop­be­sten­di­ge woningen aan Burgemees­ter Wolters­straat in Heesch

15 juli HEESCH - Op het terrein waar ooit houthandel De Vleut was, aan de Burgemeester Woltersstraat in Heesch, verrijzen vijf patiowoningen en acht levensloopbestendige woningen. De vergunning voor Wolterhof, zoals het plan heet, is inmiddels aangevraagd.