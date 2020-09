Twee lintjes bij jubileum en afscheid van vrouwengilde Boekel

Burgemeester Pierre Bos speldde dinsdagmiddag in Nia Domo beide dames de versierselen op die horen bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Bertheke Vloet- Van den Hoogen is al 20 jaar voorzitter van het KVG St Anna, maar ook secretaris en penningmeester. Ze organiseert uitstapjes en bijeenkomsten en is erg betrokken bij de leden. Naast haar inzet voor het vrouwengilde is ze betrokken geweest bij de oprichting van de boerenbruiloft in Boekel, die jaarlijks op carnavalsmaandag plaatsvindt. Al sinds 1998 verzorgt ze het receptieboek voor alle bruidsparen, dat bol staat van foto's als herinnering voor de bruidsparen.

Riek Groenendaal-Derwort is sinds 2011 bestuurslid van en vrijwilliger bij het vrouwengilde St. Anna. Zij is notulist, verzorgt publicaties in het lokale weekblad en organiseert activiteiten. In het verleden was ze hulpouder bij de Sint Janschool in Boekel. Ze richtte mede buurtvereniging De Vonders op en was bestuurslid en vrijwilliger. Ook zij was betrokken bij de oprichting van de boerenbruiloft. In 1996 werd mevrouw Groenendaal vrijwilliger bij en bestuurslid (1996-2007) van voetbalvereniging Boekel Sport. Naast deze activiteiten heeft zij ook in het bestuur gezeten van de voormalige Jazzclub Boekel. Jarenlang verleende zij zorg aan haar inmiddels overleden buurvrouw.