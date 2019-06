Twee mannen op heterdaad betrapt tijdens autokraak in Uden

De eigenaar van de bus meldde rond 04.35 uur dat hij twee mannen zag die aan zijn bestelbus rommelden. Toen de eigenaar vervolgens poolshoogte ging nemen bij de bus, zag hij dat er een ruit was ingeslagen en dat de handrem van de bus af was.

Door het signalement dat de eigenaar over de verdachten had doorgegeven bij zijn melding en hun looprichting, kon de politie de twee verdachten even later aanhouden op de Sesterlaan in Uden.