Twee paarden aangetroffen in Uden, eigenaar inmiddels terecht

Uden wil vol gas door met betere werkwijze gemeente

3 december UDEN - Met het kritische zelfonderzoek in de hand wil de gemeente Uden nu vol gas door. Begin volgend jaar moet er al een lijstje zijn met onderwerpen waar op korte termijn winst te halen valt binnen de ambtelijke organisatie en de werkwijze van gemeenteraad en college. Een aparte regiegroep gaat in de gaten houden of Uden echt lessen heeft geleerd van de fouten die in het verleden zijn gemaakt.