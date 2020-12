Twee paarden aangetroffen in Uden, politie op zoek naar eigenaar

'Talenten­jacht’ breidt zich uit; ook kunst- en muziekles op Udense basisscho­len

30 november UDEN/VEGHEL - Basisschoolleerlingen uit Uden krijgen vanaf 2022 structureel kunst- en muziekles op school. Want ook Uden sluit zich aan bij Circle of Talent, een project wat begonnen is in Meierijstad en wat zich uitrolt over Brabant.