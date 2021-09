Twee pauselijke onderscheidingen parochie Sint Petrus

Bijna zeven ton subsidie voor middelbare scholen in Uden en Schijndel

31 augustus UDEN/VEGHEL - Het Udens College in Uden en het Elde College in Schijndel krijgen samen bijna 700.000 euro subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze moeten hiermee voor de komende vijf jaar plannen ontwikkelen om in te spelen op het dalend aantal leerlingen in de regio.