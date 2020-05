Twee terrassen in Boekel mogen groter

Theaters mogen open maar doek blijft (groten­deels) dicht in Uden, Oss en Veghel

6:06 OSS/UDEN/VEGHEL UDEN - Slechts 30 man in een zaal, dat werkt niet en dus blijven de theaters ook na 1 juni gesloten. Achter de schermen in Oss, Uden en Veghel zitten de directeuren niet stil. De een gaat voorzichtig proefdraaien, de ander lobbyt voor meer volk in de zaal en de derde kijkt naar de zomer en het nieuwe seizoen.