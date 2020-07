Twee verdachten aangehouden in Uden en Veghel na groot drugsonderzoek: tienduizenden euro's en hennepkwekerij gevonden

De mannen zitten vast voor verder onderzoek. Ze worden ook verdacht van witwassen omdat er veel contant geld is gevonden tijdens de doorzoekingen in hun woningen en bedrijven. De belastingdienst en gemeente Uden zijn daarom ook bij de actie betrokken.



Op zondag 12 januari werd in een bijgebouw van een woonboerderij aan de Langstraat in Zeeland een drugslab gevonden. Het was niet werking en niemand was aanwezig. Tijdens het onderzoek kwam de politie de twee verdachten op het spoor. De huurder van de locatie is ook een verdachte, maar hij werd niet aangehouden. Zijn woning en bedrijven werden dinsdag wel doorzocht.



Terwijl de twee mannen dinsdag in alle vroegte werden opgepakt, doorzocht de politie gelijk hun huizen. In één woning werd een zeer groot bedrag aan enkele tienduizenden euro's gevonden. Dat lag goed verstopt, maar werd door een van de rechercheurs toch nog gevonden. De rest van de dag werden zeven andere panden doorzocht die allemaal te linken waren aan de verdachten. Het ging om twee woningen en vijf bedrijfspanden.