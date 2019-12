Twee woontorens in de Veghelse kloostertuin, kan dat wel? Vijf vragen:

Volgens Zenzo is dit aantal woningen nodig om die maatschappelijke ruimtes en de sociale woningbouw te kunnen betalen. Ook wil de ontwikkelaar appartementen maken in een van de vleugels van het moederhuis en daar moet ingrijpend gerenoveerd worden. Om dit in totaal te betalen zouden zo'n 200 appartementen nodig zijn, waarvan de helft tot 60 procent verkocht gaat worden.



Of het daadwerkelijk ook zoveel woningen gaan worden, is nog maar de vraag. Het is heel goed mogelijk dat projectontwikkelaar Zenzo hoog heeft ingezet om een groot aantal woningen te kunnen bouwen. De financiële onderbouwing maakt Zenzo niet bekend. Of het aantal woningen past binnen het woningbouwcontingent van de gemeente Meierijstad is ook nog niet bekend.