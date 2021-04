Tweede brief met oproep over Molukse gemeenschap naar kabinet; Bernheze ondertekent nu wel

De strekking van de brief is hetzelfde als van de brief die elf burgemeesters naar het kabinet stuurden naar aanleiding van de herdenking op 21 maart van de aankomst van Molukse KNIL-militairen in Nederland zeventig jaar geleden. De burgemeester van Bernheze maar ook die van bijvoorbeeld Den Bosch waren voor ondertekening van de eerste brief niet benaderd. Het is niet duidelijk geworden waarom.

Grote Molukse gemeenschappen

Volgens Bernheze is er een groepje van elf burgemeesters met grote Molukse gemeenschappen in hun gemeente die wel eens informeel met elkaar spreken hierover. Zij hebben initiatief genomen voor de eerste brief en verder niemand benaderd. De verbreding is tot stand gekomen via burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden. Hij was ook een van de ondertekenaars van de eerste brief.