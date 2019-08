Tweede editie Fabulous United in Uden biedt voor ieder wat wils

Vrolijk klinken de klanken die aan het eind van de middag van de United Stage komen, de stage waar voornamelijk hits uit de 90's en 00's worden gedraaid. Wanneer Freefall wordt afgespeeld, een nummer dat in 2007 de Nederlandse hitlijsten veroverde en op 1 in de top-40 stond, zijn er dan ook een hoop 'oohs' en 'aahs' hoorbaar in het publiek. Niet veel later wordt hier en daar enthousiast de bijpassende jumpstyle gedaan, de dansstijl die gepaard ging bij die muziek. Op het moment van uitkomen van dat nummer was Mart Theunisz (21) nog maar negen jaar oud, maar ook hij ziet het met tevreden ogen en een brede lach aan. ,,Dit is toch mooi, al die nummers van vroeger? Ze brengen een hoop mooie herinneringen naar boven'', zegt hij terwijl hij een grote slok van zijn fles Desperados neemt. ,,Ik vermaak me hier prima, al ga ik straks ook weer een kijkje nemen bij het andere podium.''