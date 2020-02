Tweede editie van Heel Veghel Zingt Mee op 20 juni

Ets van Rembrandt hing bij opa aan de muur; duikt op in Udense uitzending Tussen Kunst en Kitsch

27 februari UDEN - Een ets van Rembrandt, ook nog eens door hemzelf gedrukt, is opgedoken tijdens de opnamen in Museum Krona in Uden voor het programma ‘Tussen Kunst en Kitsch'. Op woensdag 11 maart wordt het programma uitgezonden, dan ook zal duidelijk worden wat de waarde is van de ets die gewoon bij opa aan de muur hing.