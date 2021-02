Tweede Kamer geeft zegen aan fusie Uden en Landerd, mét extra toetsmoment na twee jaar

Waar is toch het Monument voor de eerste kus?

22 februari SCHIJNDEL - Het kunstwerk Monument voor de eerste kus is van zijn plaats bij het oude raadhuis van Schijndel verdwenen. Waar is het toch gebleven?, wil Marrik van Rozendaal weten. Wat is de achtergrond van het Monument voor de eerste kus? En waarom is het zo geliefd in Schijndel?