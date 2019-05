Twinkle heeft het post intensive care syndroom: ‘Ik ben zo bang geweest, voelde me machteloos’

Na Boekel steigert ook Vught, milieu­dienst trapt op rem

16:07 BOEKEL Boekel kan opgelucht ademhalen; de regionale milieudienst zal in de toekomst niet zomaar ongevraagd in aangesloten gemeenten milieutaken gaan uitvoeren. Dat was het plan van de ODBN en dan ook nog eens tegen betaling. Boekel was de eerste gemeente die begon te steigeren. Niet zozeer vanwege het geld maar vanwege het principe. Nu Vught een soortgelijk geluid laat horen, stelt de dienst haar plannen bij.