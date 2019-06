Tymon de Laat brengt Zuid-Amerikaanse kleuren op gevels Bernheze

Woensdag hoopt de Rotterdamse kunstenaar het werk in Loosbroek te voltooien. Al klaar is zijn even kleurrijke portret van een Mexicaanse jongedame, op de hoek van de Vinkelsestraat en Nieuwe Erven in Heesch. Die gevel is van recyclingbedrijf Van Munster. Ook enkele andere bedrijfspanden en drie sportzalen krijgen nog een ‘Tymon de Laat’.

Dit alles gebeurt op initiatief van de Bernhezer Kunst Kring. Die wil zo de gemeente ‘wat meer kleur op de wangen geven’ bij het 25-jarig bestaan. Er kan nog wat kleur bij, laten de kunstkring en de kunstenaar weten nu er positieve reacties komen op de eerste wandschilderingen. Mensen met grote muren kunnen zich melden.