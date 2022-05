U wilt trouwen in ons gemeentehuis? Dat kan, op vrijdagmiddag

Vierde klasse F Spelers VOW bekladden avond van tevoren clubhuis Mariahout als wraakactie en pakken drie punten

Voordat er ook maar een minuut gespeeld was, stond de wedstrijd tussen Mariahout en VOW al onder spanning. Een aantal spelers van VOW hadden namelijk de nacht voor de wedstrijd het clubhuis van Mariahout beklad. Met spuitbussen is als wraakactie ‘VOW’ meerdere keren op de ramen geschreven. Volgens de trainer was het allemaal afwasbaar en waren de enige gevolgen dat er even gepoetst moest worden.

12 mei