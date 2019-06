Udea Veghel fuseert met Belgische biologische groothandel Biofresh

Gemeente Uden krijgt tik in Al­di-kwes­tie Bitswijk

9:14 UDEN - De gemeente Uden heeft van de Raad van State een gevoelige tik op de vingers gekregen in de kwestie rond de komst van een Aldi-supermarkt in de Bitswijk. Het hoogste rechtsorgaan constateert dat de gemeente tijdens de vergunningaanvraag 180 graden is gedraaid. Benito van Dijk (Tanzi Holding) krijgt gelijk in zijn bezwaar dat hij niet eerder van die ommezwaai kon weten. Wat deze uitspraak in de praktijk betekent, is nog onduidelijk.