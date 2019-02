Uden blijft kans maken op een post voor de regionale brandweer

In Bernheze is het volgens Moorman niet meer ‘tegen wil en dank’

7 februari BERNHEZE - Het was 25 jaar geleden niet bepaald een feestje toen ze in Den Haag geheel onverwacht beslisten dat de toenmalige gemeenten Heesch, Nistelrode en Heeswijk-Dinther samengevoegd zouden worden. Of het zo erg was als cabaretier Mark van de Veerdonk wilde doen geloven - volgens hem zat José van Gorp onderweg naar huis te janken - is niet duidelijk. ,,Maar we waren wel heel verbaasd over wat er gebeurde die dag in Den Haag, zoiets hadden we nog nooit meegemaakt”, zei Van Gorp, de eerste burgemeester van Bernheze donderdagavond in De Pas in Heesch.