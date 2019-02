Uden breidt cameratoezicht uit naar sportpark, de Bogerd en Flatwijk

College Uden: ‘Kernwapens Volkel zijn zaak van de NAVO’

19 februari UDEN/VOLKEL - Een discussie over mogelijke kernwapens op de vliegbasis Volkel hoort thuis bij de NAVO en de Tweede Kamer, niet in Uden. Dat antwoordt het college van B en W op vragen die de SP-fractie over deze kwestie had gesteld.