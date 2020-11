Uden doet geen poging om Oss bij natuurgebied De Maashorst te houden

Delen per e-mail

De Udense PvdA en SP-fractie en de samenwerkende natuurorganisaties van De Maashorst hadden stiekem de hoop dat ze het tij nog konden keren.

Club van vier

Oss is uit het samenwerkingsverband rond natuurgebied De Maashorst gestapt en dat is een slechte zaak, zo is hun betoog. Uden en Landerd moeten er alles aan doen om Oss en Bernheze bij de ‘club van vier’ te houden, was de oproep aan wethouder Franko van Lankvelt.

Meer Maas

Van Lankvelt maakt donderdagavond in de commissie ruimte, economie en financiën echter snel duidelijk dat dat ijdele hoop is. Volgens hem heeft Oss besloten om te bezuinigen op De Maashorst en meer te focussen op de eigen Maasmeanders.

Oss moet initiatief nemen

Eind vorig jaar heeft Oss dat aan de overige drie gemeenten rondom De Maashorst laten weten. Uden en Landerd gaan nu niet meer proberen om dat te veranderen, maakt de wethouder duidelijk. ,,Initiatief op dat gebied zal echt van Oss moeten komen”, zei hij. Met Bernheze lopen nog gesprekken om die gemeente binnenboord te houden.

Mooier en bekender

Afgelopen jaren hebben de vier gemeenten intensief samengewerkt bij de ontwikkeling van De Maashorst. Mede dankzij vele miljoenen euro’s subsidie is het natuurgebied enorm opgeknapt en is de naamsbekendheid flink gegroeid. Met het uitstappen van Oss en een twijfelend Bernheze vallen al die voordelen van een eendrachtige samenwerking weg, vinden PvdA en SP.

Geen andere optie

Volgens wethouder Van Lankvelt was er geen andere optie. Uden en Landerd moesten zich na het besluit van Oss wel opwerpen als kartrekker voor het natuurgebied omdat anders alle plannen en begrotingen voor de komende tijd op losse schroeven kwamen staan, maakte de wethouder duidelijk.

Er is een nieuw bestuursmodel waarbij deze twee gemeenten, vanaf 2022 verenigd in de nieuwe gemeente Maashorst, het gelijknamige natuurgebied verder gaan ontwikkelen en Oss en Bernheze betalen als ze iets willen hebben of ergens aan mee willen doen.

Zonde, zo zonder Oss

,,Ik begrijp dat het voelt als ‘zonde’ dat Oss niet meer meedoet”, zei Van Lankvelt. ,,We liepen vast op verschillende ambities waardoor De Maashorst in een impasse dreigde te raken. Op deze manier hebben we de boel juist bij elkaar weten te houden.”

Naam Maashorst gejat

Ruud Geerders (Gewoon Uden) was niet overtuigd door de uitleg van de wethouder. Volgens hem heeft het afhaken van Oss een andere reden: ,,Als wij de naam Maashorst niet zouden hebben gejat, had dat de samenwerking enorm geholpen.” Volgens Spencer Zeegers (SP) was dat ‘precies de vinger op de zere plek’.

Van Lankvelt ging daar verder niet op in. Hij benadrukte nog wel dat de vrees voor het mislopen van subsidies ongegrond is en Uden en Landerd in de nieuwe constructie financieel geen enkel risico lopen.