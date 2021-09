Uden: een groot dorp met stadse allure en aantrekkingskracht

In Veghel hebben ze een stadhuis, in Uden gaat men nog altijd naar ‘het dorp’ als er in het centrum boodschappen gedaan moeten worden of nieuwe schoenen nodig zijn. Een groot dorp, dat wel. Met 36.625 inwoners is deze kern in zijn eentje al aanmerkelijk groter dan de andere vijf bij elkaar. Die halen samen net niet de 21.000 inwoners.