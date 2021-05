Uden en Landerd willen in gesprek over het buitengebied

UDEN/LANDERD - De nieuwe gemeente Maashorst staat in de steigers: de gemeenten Uden en Landerd willen op korte termijn in gesprek met de bewoners en ondernemers in het buitengebied. Met name in de Graspeel in Zeeland en in Odiliapeel. Uiteindelijk doel is het ontwikkelen van een toekomstvisie.

,,We hebben bewust gekozen voor deze twee gebieden. Niet omdat het buitengebied van bijvoorbeeld Reek of Schaijk niet belangrijk is. Maar we willen het overzichtelijk houden. Bovendien hebben Odiliapeel en de Graspeel veel gemeenschappelijk, de bewoners ervaren (stank)overlast en ze grenzen ook nog eens aan elkaar”, zegt de Landerdse wethouder Ben Brands die samen met zijn Udense collega Franko van Lankvelt de kar trekt.

Uitnodiging

Deze week kregen alle bewoners en ondernemers in de twee gebieden een brief in de bus met een uitnodiging om mee te doen. Belangrijkste vraag voor de gemeenten is hoe de bewoners en ondernemers de toekomst voor het buitengebied zien. Want daar heeft zich niet alleen het aantal veehouderijen ontwikkeld, er zijn ook allerlei ontwikkelingen zoals de transitie van de landbouw en voedselproductie, aandacht voor gezondheid en recreatie, energietransitie, klimaatverandering en biodiversiteit.

‘Mosterd na de maaltijd’

Piet Catsburg, woordvoerder van de actiegroep Groen Graspeel, weet nog niet of hij de uitnodiging om te komen praten aanneemt. ,,Ik heb de brief met stijgende verbazing gelezen. We hebben van 2013 tot 2015 een dialoog gevoerd, die leidde tot een convenant. Dat convenant werd door de gemeente Landerd van tafel geveegd. En nu worden wij als mosterd na de maaltijd weer uitgenodigd”, zegt hij.

Middelvinger naar de burgers

Quote Nu alle kalveren hier verdronken zijn gaat het gemeentebe­stuur nog eens zoeken of er nog een put is om te dempen Piet Catsburg, Groen Graspeel ,,De hele Graspeel is inmiddels verworden tot één grote intensieve veehouderij. Een soort industriegebied dat zijn weerga niet kent en waarbij gezondheid, woon- en leefklimaat voor de bewoners volkomen teniet is gedaan. Nu alle kalveren hier verdronken zijn, gaat het gemeentebestuur hier waarschijnlijk nog eens zoeken of er nog een put is om te dempen. Dit is de zoveelste keer dat de middelvinger wordt opgestoken naar de burgers”, vindt Catsburg.

Volgens wethouder Brands gaat het niet over vroeger maar over morgen. ,,De partijen kwamen destijds niet tot elkaar en dat betreur ik. Maar er wonen en werken mensen en daar gaat het om. Als mensen zeggen: wij willen nul geuruitstoot, dan kan ik nu al zeggen: dat gaat niet lukken. Evenmin kunnen agrariërs zeggen: wij willen kunnen doen en laten wat we willen.” Het is de bedoeling dat er ook nog gesprekken komen met natuurorganisaties en de ZLTO. Voor de objectiviteit is een gespreksleider van buiten aangetrokken”, aldus Brands.