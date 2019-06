Uden gaat overlast Foodcourt snel aanpakken

UDEN - In reactie op een groot aantal klachten van omwonenden van het Foodcourt gaat de gemeente Uden kijken hoe die overlast aangepakt kan worden. Begin juli is er een overleg om te kijken wat er gedaan kan worden tegen hangjongeren, lawaai en zwerfafval.

Wethouder Maarten Prinssen deed die toezegging donderdagavond in de commissie ruimte, economie en financiën. Aanleiding was een brief van omwonenden van het Foodcourt waarin zij bij de gemeente en de politieke partijen hun beklag doen over de overlast die ze ervaren.

Straatraces

Zo hebben de directe buren van de ‘snelle eethoek’ van Uden sinds maart tot diep in de nacht last van groepen hangjongeren, soms tot wel 50 man groot. Die hebben harde muziek in de auto, houden soms straatraces en hangen tot wel 02.00 uur op het terrein rond, aldus de briefschrijvers.

Ook is er - ‘hoewel de gemeente haar best doet’ - sprake van veel zwerfafval en verder heeft de buurt last van een indringende baklucht. Tot slot beklagen de omwonenden zich over het vele licht op en om het Foodcourt, onder andere van de reclamemast. Volgens de buren blijven de reclame-uitingen van de drie fastfoodrestaurants soms ook branden na sluitingstijd en dat is tegen de gemaakte afspraken.

,,Dit moeten we niet willen”, reageerde wethouder Prinssen op de klaagbrief en aanvullende vragen van de SP. Hij meldde dat er op 2 juli een overleg is om te kijken wat er aan de klachten gedaan kan worden. Aan dat overleg doen onder andere politie, boa’s, de gemeente en de ondernemers van het Foodcourt mee. ,,Waarom zitten er geen omwonenden in die werkgroep”, wilde Ruud Geerders (Gewoon Uden) weten. Volgens Prinssen is dat niet nodig omdat de resultaten uit dit overleg met de buurt zullen worden gedeeld. Als reactie op de ongewenste frietlucht meldde hij dat er na de zomer een herkeuring komt van alle apparatuur.

