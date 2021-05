Uden heeft bijna 7 ton coronasteun voor de culturele sector te verdelen

Portretten voor Erp: ‘Als we mensen in de tekst bestempel­den als positief of bewonde­rens­waar­dig, zeiden ze: ‘dat zinnetje mag er wel uit hoor’.’

16 mei ERP - Van alle plekken in Nederland was het Erp waar de ernst van corona als eerst zichtbaar werd. Het dorp stond symbool voor verdriet. Op straat in Erp merk je daar niet veel meer van. Maar achter iedere voordeur schuilt een verhaal - over rouw, verdriet of juist hoop. Die verhalen krijgen nu een gezicht.