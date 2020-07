Uden heeft niet een maar gelijk twee ‘gaybrapaden’

Het initiatief voor het kunstwerk is afkomstig van Club Abstract die de LHBTQ-jongeren in Uden vertegenwoordigt en helpt bij de organisatie van de maandelijkse inloop in het jongerencentrum. De jongeren vonden dat er in Uden best wat meer aandacht mocht zijn voor homoseksualiteit, diversiteit en gendergelijkheid.

Kartrekker Simon van Ieperen - die zich eerder en met succes sterk maakte voor een Udense regenboogvlag - vroeg aan wethouder Ingrid Verkuijlen of Uden niet ergens een zebrapad in de kleuren van de regenboog wilde aanleggen. In veel gemeenten in Nederland ligt al zo’n zogeheten ‘gaybrapad'.

Geen officieel zebrapad

Volgens de verkeersregels mag dat echter niet - het is dan geen officieel zebrapad - en dus werden als alternatief twee regenboogpaden in het Bevrijdingspark aangebracht. Dat gebeurde afgelopen week door aannemer Heijmans met financiële steun van het Udenfonds.

Wethouder Verkuijlen kwam het eindresultaat inspecteren en zag dat het goed was: ,,Goed dat jongeren hun plek in de samenleving claimen. Ze mogen er zijn. We laten hiermee zien dat we ze daarin steunen.”