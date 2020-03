Uden heeft potentie genoeg voor groene energie

Zestien gemeenten in Noordoost-Brabant moeten in 2030 samen een enorme hoeveelheid duurzame energie produceren, 1,5 TWh (terrawattuur) om precies te zijn. Per gemeente is tot achter de komma uitgerekend wat de bijdrage daarin moet zijn. Voor Uden is dat 0,08 TWh, een nog altijd abstract getal dat in de praktijk neerkomt op zo’n 5 windturbines of 63 hectare aan zonnepanelen. Ter vergelijking: het enorme zonnepark Hoogveld bij de vliegbasis Volkel is zo’n 14 hectare groot.