Uden herstelt dure fout bushalte, verplaatsen kost 100.000 euro: ‘Had eerder naar ons moeten luisteren’

Zonnepark in Schijndel­se Heide gaat door, ondanks verzet

14 oktober OLLAND/SCHIJNDEL - Bezwaarmakers tegen een zonnepark van 6,6 hectare in de Schijndelse Heide staan in de rij. Toch werkt het gemeentebestuur van Meierijstad mee aan de komst van deze energiecentrale. ,,En hiermee zijn we er nog lang niet, want er komt nóg een zonnepark van liefst 12 hectare aan.”