Uden houdt kermis in november

Speciale lock­down-edi­tie van Loosbroek­se kwis: 24 vragen in 24 uur

14:46 LOOSBROEK - 24 vragen in 24 uur, dat is de uitdaging van de speciale Loosbroekse kwis in het weekeinde van 2 en 3 mei. Het is een speciale lockdown-editie, om de zinnen even te verzetten en iets anders te doen dan puzzelen, netflixen of vervelen.