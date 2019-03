Uden investeert fors in betere jeugdzorg

Sinds 2015, toen de jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de gemeente werd, worstelt Uden zoals zo veel gemeenten met de uitvoering van deze taak. Ook omdat er tegelijkertijd vanuit Den Haag minder geld beschikbaar kwam. Als gevolg namen de wachtlijsten toe en werd lang niet altijd de juiste zorg geboden aan de circa duizend jongeren in Uden die er een beroep op doen. Dit ondanks het extra geld dat de Udense gemeenteraad bijna jaarlijks in de jeugdzorg stak.

Loket

Uden presenteert nu een plan dat de jeugdzorg moet gaan verbeteren. Insteek is dat de zaken meer lokaal geregeld worden en dat de gemeente beter grip houdt. Zo komt er per 1 juli dit jaar één loket jeugdzorg waar ouders en jongeren kunnen aankloppen met vragen en problemen, variërend van dyslexie, eenzaamheid of problemen na een echtscheiding. Achter die telefoon werken Ons Welzijn en de gemeente samen. Feitelijk is het een uitbreiding van het WMO-loket dat beide partijen al sinds vorig jaar samen runnen.

Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ steekt Uden veel geld in preventie. Dure verwijzingen naar gespecialiseerde jeugdhulp (die tachtig procent van het budget opslokt) hoopt de gemeente te voorkomen met een aantal pilots en projecten. Zo komt er - in samenwerking met de rechtbank - een soort ‘echtscheidingsloket’ dat probeert om vechtscheidingen te voorkomen. Ook komt er extra aandacht voor kwetsbare jongeren zoals jonge moeders, eenzaamheid onder jongeren en ondersteuning en begeleiding bij opvoedproblemen.

Huisarts

Samen met het onderwijs wordt bekeken wie in welk stadium wat moet doen als er stoornissen worden ontdekt bij kinderen, bijvoorbeeld dyslexie. Met de GGZ wordt meegedaan aan het project Storm dat vroegtijdig depressiviteit bij jongeren signaleert. Bij huisartsen - een belangrijke verwijzer bij problemen binnen gezinnen - komt er een proef waarbij ondersteuners van het Basisteam Jeugd en Gezin meedraaien in de praktijk en adviseren over de beste hulp.