Uden krijgt een eigen Verdihuis

Pul haalt legendari­sche band The Animals naar Uden

7 februari UDEN - De charismatische zanger Eric Burdon zal er in november niet bij zijn, maar desondanks zullen The House of the Rising Sun en andere hits van The Animals de trommelvliezen van de bezoekers in De Pul beroeren. De legendarische Engelse band geeft er een concert met oudgedienden John Steel en Mick Gallagher op drums en toetsen.