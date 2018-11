Uden krijgt één platform voor de kwetsbare inwoners

Boekelse raad pakt mis op college-programma

6:00 BOEKEL - Ze zijn al een half jaar in functie, de Boekelse wethouders. Bij hun installatie verscheen het coalitie-akkoord van CDA, VVD en Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel. En het college-programma met daarin de prioriteiten in het beleid, zou snel volgen. Nu blijkt dat het er nog steeds niet is.