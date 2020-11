Uden-Landerd over reactie Oss: ‘Het lijkt Amerika wel. Neem gewoon je verlies’

Mario van E. (54), die Elsa Tisseur doodde, moet terug de cel

25 november DEN BOSCH/VEGHEL Mario van E. (54), de man die in 2010 de 35-jarige Elsa Tisseur doodde, moet opnieuw 17 maanden in de gevangenis doorbrengen na een ‘poging tot zware mishandeling’ tijdens een proefverlof in Veghel. Dat besloot de rechtbank in Den Bosch.