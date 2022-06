Uden met grote G-sportploeg van de partij op Special Olympics in Twente

UDEN - Uden is komend weekeinde met een grote ploeg van de partij op de Special Olympics voor sporters met een verstandelijke beperking. In totaal doen er zo’n 2300 G-sporters mee aan de wedstrijden die in heel de provincie Twente worden gehouden, bijna 40 atleten komen uit Uden en omgeving.

Mede vanwege corona is het vier jaar geleden dat de Special Olympics Nationale Spelen werden gehouden. ,,Je snapt, onze sporters zijn wild enthousiast", zegt Jo van Tienoven, voorzitter van de Werkgroep Gehandicapten Zwemmen uit Uden. ,,Maar het is ook heel spannend want ze moeten sporten, daar eten en slapen en zijn een heel weekeinde zonder papa of mama op pad.”

Olympisch Dorp

Voor de sporters wordt op de Campus van Universiteit Twente in Enschede een groot Olympisch Dorp gebouwd waar alle sporters en hun coaches en begeleiders verblijven. Van daaruit gaan de deelnemers op zaterdag en zondag - als de finales zijn - naar diverse plaatsen in de provincie Twente. In totaal zijn er 25 sporten waar de atleten aan mee doen.

Uden is - gestoken in blauw-geel - vertegenwoordigd met zeker vijftien zwemmers, een G-elftal voetbal en hockey plus nog enkele G-paardrijders. ,,Een van de grootste ploegen die meedoet”, zegt Van Tienoven trots. ,,Hoeveel medailles we gaan halen? Ik denk toch zeker wel 20 stuks maar pin me er niet op vast. Zeker is wel dat we zondag in Uden terugkeren met heel veel blije gezichten in de bus.”

Opening door Pieter van Vollenhoven

De Special Olympics worden vrijdagavond officieel afgetrapt in het Fanny Blankers Koen Atletiekstadion in Hengelo. Er is een grote vlaggenparade en openingsceremonie onder leiding van presentator en journalist Erik Dijkstra en atleet Gregory Sedoc. Ook is er een rol weggelegd voor schaatsers Mark Tuitert en Kjeld Nuis die samen met Special Olympics ambassadeurs Laxmi Schoonhoven en Maartje Ellenkamp in actie komen.

De officiële opening wordt verricht door prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Er is in het stadion plek voor zo'n 12.000 toeschouwers. Over twee jaar worden de Special Olympics gehouden in Breda-Tilburg.