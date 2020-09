Uden on ice bereidt aangepaste editie voor, in oktober definitieve beslissing over doorgaan

In overleg met de gemeente en de Veiligheidsregio komt er een aangepast plan voor de negentiende editie van Uden on ice. ,,We staan dit jaar vanwege corona natuurlijk voor een extra uitdaging, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we tot een goede oplossing komen”, aldus Jean-Louis en Frans. Natuurlijk zijn er nog onzekerheden. ,,In welke vorm kan ons evenement doorgaan? En hoe organiseren we dat? Het zijn de vragen die ons op dit moment bezighouden.” In de eerste plannen zijn de Schrobbelèrtent en icetubebaan geschrapt, wordt het horecagedeelte anders ingericht en wordt extra toezicht ingezet.