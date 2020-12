Uden op zoek naar mensen voor stembureaus: 200 euro voor dag

Hogere of lagere geurnorm in Meierij­stad? Dat blijft nog even de vraag

16 december SINT-OEDENRODE - Komt er nu wel of geen strengere geurnorm in Meierijstad? Het antwoord op die vraag laat nog minimaal een maand langer op zich wachten, want dit agendapunt is doorgeschoven naar de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 januari 2021.