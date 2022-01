Uden plant nazaat Anne Frankboom bij herdenking Holocaust

Kersverse burgemees­ter Rüpp tevreden over jaarwisse­ling Maashorst

MAASHORST/MEIERIJSTAD - De jaarwisseling lijkt in de nieuwe gemeente Maashorst overzichtelijk verlopen. Van een vuurwerkverbod was niet veel te merken; er werd flink geknald. De brandweer moest vier keer uitrukken, maar er deden zich geen grote problemen voor. Ziekenhuis Bernhoven spreekt van een onrustige nacht; in de wachtkamer van de spoedeisende hulp was een bewaker geposteerd. ,,We mogen ons gelukkig prijzen”, aldus Paul Rüpp die officieel vanaf middernacht in dienst ging.

