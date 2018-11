Uden Promotie krijgt de zak van Sinterklaas

Door de ruzie tussen de Stichting Uden Promotie (SUP) en de gemeente stond de geplande intocht op 24 november op losse schroeven. De SUP heeft geen geld, zeggen ze, en dus heeft de gemeente de knip maar getrokken. Sinterklaas is daarmee gered maar of er feestverlichting in het Udens centrum komt te hangen is nog maar zeer de vraag. Ook daar heeft de SUP geen geld voor.