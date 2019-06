Uden schrikt van dure sfeerverlichting voor winkelcentrum

UDEN - Uden kan niet zonder nieuwe feestverlichting in het centrum maar 200.000 euro is wel heel veel geld. Zo reageerde een meerderheid van de Udense politiek donderdagavond op het verzoek van de nieuwe winkeliersvereniging UCO om die nieuwe verlichting aan te schaffen. Eenmalig was wel de boodschap.

Alle fracties in de Udense gemeenteraad hebben het beste voor met het winkelcentrum. En daar hoort in de drukke decembermaand een mooie sfeerverlichting te hangen. Maar dat kan in 2019 alleen als de gemeente 200.000 euro betaalt voor de aanschaf van alle armaturen en lampjes. ,,Ik ben me doodgeschrokken van die prijs”, zei Ruud Geerders (Gewoon Uden) in de commissie ruimte, economie en financiën. Ook andere partijen lieten wethouder Gijs van Heeswijk merken dat ze het een flink bedrag vinden dat Uden nu moet ophoesten.

Beter huren

,,Waarom huren we geen verlichting”, vroeg Gerard Bus (SP) zich hardop af. ,,In steden als Rotterdam, Utrecht en Arnhem doen ze dat al. Daar betalen ze alleen voor het gebruik en niet voor het bezit. Dat is veel beter.” Ook D66 en UdenPlus wilden weten waarom Uden de optie van huren niet heeft onderzocht. Zij komen volgende week nog terug op dit punt als de gemeenteraad het gevraagde bedrag definitief moet goedkeuren.

De coalitiepartijen steunden, licht knarsetandend, het voorstel wel maar benadrukten dat ze maar één keer de portemonnee willen trekken. ,,Dit is een eenmalige geste”, zei ook wethouder Gijs van Heeswijk. ,,Ik kan natuurlijk niet over het graf van deze coalitie heen regeren maar onze insteek is dat de nieuwe stichting centrum management moet gaan sparen voor over tien jaar als deze verlichting weer versleten is.” Indirect gaf hij daarmee een duidelijke boodschap af aan UCO-voorzitter Dirk Broekhaus die eerder in het Brabants Dagblad zei dat zijn club geen geld heeft om daarvoor geld opzij te zetten.

Oude verlichting