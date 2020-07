Uden sluit woning aan Marktstraat vanwege plan hennepkwekerij

Het dorp van Jolanda Gevers: ‘Loosbroek is lekker rustig en er is genoeg te beleven’

11:01 LOOSBROEK - Jolanda Gevers is geboren in Den Bosch, maar woont al weer negentien jaar in Loosbroek waar ze lange tijd actief was bij de kerncommissie. In haar vrije tijd is ze veel bezig met sporten, onder andere hardlopen, badminton, fitness, dansen en zeilen zijn favoriete activiteiten. Daarnaast is ze een groot muziekliefhebber en reist ze graag. Dit jaar zou ze met haar man en drie kinderen een rondreis gaan maken door Amerika van een maand. Maar dat gaat door omstandigheden niet door.