Uden trekt de geluidswal langs N264 een beetje op

DOP en GVB gaan samen regeren in Boekel, DOP zoekt nog naar wethouders­kan­di­daat

BOEKEL - Er moeten nog gesprekken gevoerd worden over onder meer de portefeuilleverdeling, maar in principe is de coalitie in Boekel rond. DOP en GVB gaan de komende vier jaar samen ‘regeren’. Er komen twee wethouders, Henri Willems namens GVB, DOP is nog op zoek naar een kandidaat.

6 april