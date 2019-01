Uden verhoogt grondprijs in lijn met prijzen in de regio

Afhankelijk van de kern (Uden, Volkel of Odiliapeel) en het woningtype (van tussenwoning tot vrijstaand) hanteert de gemeente een andere grondprijs. In Uden ligt die gemiddeld op zo’n 300 euro, in Volkel rond de 280 euro en in Odiliapeel zo’n 240 euro. Ook de prijzen voor bedrijfskavels gaan in Uden omhoog met zo’n 5 euro per vierkante meter.