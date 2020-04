Uden waarschuwt voor ‘illlegale inzamelaar’ van oud papier’

Horecanieuws Restaurant Humphrey's Uden verder als Muggels Wine & Dine

15:25 UDEN - Restaurant Humphrey's in Uden stopt en gaat verder onder de nieuwe naam en formule Muggels Wine & Dine. Zoals alle horeca in Nederland is de zaak nu gesloten maar zodra het kabinet groen licht geeft, gaat het restaurant aan de Boekelsedijk weer open.