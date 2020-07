Uden wacht een zware zomer: Marktstraat wordt grote zandbak

Jumpsquare Veghel vindt tweede ongeval in 1,5 jaar tijd 'heel vervelend’

6 juli VEGHEL - Of het ongeluk voorkomen had kunnen worden, waardoor een 10-jarig meisje zondag haar arm brak? Ze weten het niet bij Jumpsquare in Veghel. Maar dat het juist daar gebeurde, is wel ‘heel vervelend’ gezien een eerder ongeluk.