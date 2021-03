Uden wil extra onderzoek naar effecten Food Experience Center

Van Tienen Drankauto­ma­ten bouwt nieuw pand

3 maart ZEELAND - Uit zijn jasje gegroeid. Zo kun je de situatie bij Van Tienen Drankautomaten in Zeeland het best omschrijven. Reden voor het bedrijf dat al sinds 1973 bestaat, om een nieuw pand te bouwen aan Landweer op bedrijventerrein Voederheil. Op een paar honderd meter van de huidige locatie. In het nieuwe pand komt een grote showroom plus de verkoop en de serviceafdeling. Ofschoon er nog veel moet gebeuren, is het de bedoeling dat de bouw in juli klaar is. ,,Het is nog niet zeker of we dan meteen verhuizen of wachten tot na de vakantie", zegt woordvoerster Sharon Geurts van het bedrijf.