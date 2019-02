Uden zegt ja tegen fusie met Landerd, alleen SP tegen

Historische dag?

De SP vertaalde de bezwaren tegen het fusietraject wel met een duidelijk nee-stem. Ook Spencer Zeegers miste de voordelen van de opschaling en herhaalde het bekende partij-standpunt dat burgers eigenlijk via een referendum het laatste woord moeten krijgen. ,,We kunnen niet anders dan tegenstemmen", aldus Zeegers. ,,Het is de koers die niet klopt.” De overige partijen waren wel enthousiaster, ook al verschilden de meningen over de vraag of 28 februari 2019 nu wel of niet een historische dag voor Uden is. ,,Dat is het pas als we in maart 2020 het besluit nemen op basis van alles wat we de komende tijd gaan ophalen", vond Maurits van den Bosch (CDA).