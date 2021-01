Uden ziet nieuw snelfietspad F264 naar Mill wel zitten: ‘Dit is een gouden kans’

UDEN/MILL - Uden gaat samen met de gemeente Mill en Sint Hubert onderzoeken of er langs het oude Duits Lijntje een nieuw snelfietspad aangelegd kan worden. De hoop is dat de provincie gaat meebetalen aan de zogeheten F264, verwijzend naar de autoweg N264 die er parallel aan loopt.

De gemeente Mill en Sint Hubert kwam in november vorig jaar met het plan om de haalbaarheid van zo’n snelle fietsverbinding tussen Uden en Mill te onderzoeken. Uden moet aan dat onderzoek gaan meedoen, aldus een motie van het CDA die donderdagavond de enthousiaste instemming kreeg van alle andere fracties.

De Russische tsaar

Motie-indiener Maurits van den Bosch (CDA) refereerde in zijn voorstel aan de Russische tsaar die lang geleden over het beroemde Duits Lijntje naar Londen reisde. Die oude spoorverbinding is voor het grootste deel al lang en breed opgeruimd om plaats te maken voor natuur en wandelpad. Langs dat tracé zou echter prima een snelfietsroute tussen Mill en Uden aangelegd kunnen worden.

In navolging van het Fiets Forum Uden benadrukte Van den Bosch dat het nieuwe fietspad niet óp maar naast het oude tracé moet komen liggen. Op die manier wordt de natuur die er is ontstaan beschermd. Een fietspad in het zicht, en dus niet tussen de bomen en het struweel langs het oude spoor, zou sociaal ook veel veiliger zijn.

,,Maar hoe loopt die route dan precies”, wilde Monique Kappé (GroenLinks) weten. ,,Van Uden naar Mill, meer weet ik ook niet”, reageerde wethouder Franko van Lankvelt gevat. Juist een haalbaarheidsonderzoek moet duidelijk maken wat het beste tracé is. Het CDA hoopt dat er ook een combinatie gemaakt kan worden met bestaande fietspaden om op die manier recreatie extra te stimuleren.

Motie 28 januari officieel in stemming

,,Het is in elk geval een gouden kans om deze vorstelijke verbinding weer nieuw leven in te blazen”, concludeerde Van den Bosch. De rest van de Udense politiek was het daar in elk geval roerend mee eens. Dat zal donderdag 28 januari blijken als de motie officieel in stemming wordt gebracht.