Uden-Zuid schrikt wakker van politiehelikopter

Veel inwoners van de wijk zullen van het lawaai wakker geworden zijn. Enkelen stelden vragen via sociale media. Daarop vertelde wijkagent Mike Mengerink over de zoekactie naar iemand over wie de politie zich zorgen maakte. Van strafbare feiten was geen sprake. 'Kan er verder niets over zeggen', rondde de wijkagent zijn bericht op Twitter af. Dit bericht werd in de loop van de zondag verwijderd.